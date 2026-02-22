

Vivement Dimanche du 22 février 2026 : les invités de Michel Drucker – Aujourd'hui, Michel Drucker vous donne rendez-vous sur France 3 pour un numéro inédit de son divertissement dominical « Vivement dimanche ». Découvrez dès maintenant les invités du jour.





Rendez-vous à 13h40 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.







Vivement Dimanche du 22 février 2026 : les invités

Le canapé rouge de Vivement dimanche accueille un nouveau numéro inédit aujourd’hui, animé par l’incontournable Michel Drucker. Une émission placée sous le signe de la culture, du spectacle et des parcours inspirants, avec une pléiade d’invités venus partager leur actualité et leurs confidences.

Autour de Michel Drucker, les téléspectateurs retrouveront la comédienne Mathilde Seigner, figure populaire du cinéma français, ainsi que Julie Andrieu, journaliste et animatrice passionnée de gastronomie. La chanteuse Zaz viendra également évoquer ses projets musicaux et pourrait offrir un moment musical sur le plateau.



Côté fiction et grand écran, Caroline Proust, Clémence Massart, Justine Lacroix et Philippe Torreton partageront leurs expériences et leurs engagements artistiques. L’émotion sera également au rendez-vous avec Dorine Bourneton, première femme paraplégique pilote de voltige en France, dont le parcours force l’admiration.

Enfin, l’humour et la bonne humeur ne manqueront pas grâce à Éric Métayer et au dessinateur de presse Emmanuel Chaunu, habitué à croquer l’actualité avec finesse.

Entre confidences, souvenirs, éclats de rire et moments musicaux, ce nouveau numéro inédit de Vivement dimanche promet une après-midi riche en émotions et en surprises.

Retrouvez aussi « Vivement dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV