Les 12 coups de midi du 23 février : l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée, qui est apparu ?

Les 12 coups de midi du 23 février 2026, 157ème victoire de Cyprien – Encore une victoire de Cyprien ce lundi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». L’étoile mystérieuse est désormais entièrement dévoilée mais Cyprien et son adversaire ne sont pas parvenus à faire un Coup de Maître, il n’a donc pas pu tenter sa chance.


Les 12 coups de midi du 23 février, l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée

Avec une victoire à 1000 euros aujourd’hui, Cyprien fait monter sa cagnotte au total de 646 103 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, plus aucune case et chez Stars-Actu, on avait vu juste ! C’est bien le visage de Mathieu Kassovitz qui est apparu ce lundi.

Explications des indices : un ring de boxe, clin d’œil à sa passion pour ce sport, un périscope en référence au film « Le Chant du loup » », le drapeau de la France Libre pour le long-métrage « La Bataille de Gaulle », une caméra rappelant qu’il est à la fois comédien et réalisateur, mais aussi un bretzel en lien avec le tournage du film « Frères » en Alsace. Et le gyrophare évoque immédiatement le film culte « La Haine », qu’il a réalisé et dans lequel l’ambiance tendue avec les forces de l’ordre est devenue emblématique.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Dwayne Johnson, Robert De Niro, Lino Ventura


Les 12 coups de midi, vidéo replay du 23 février

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

