Les 12 coups de midi du 25 février : Cyprien continue mais ne décroche toujours pas l’étoile mystérieuse !

Les 12 coups de midi du 25 février 2026, 159ème victoire de Cyprien – Cyprien n’a toujours pas décroché l’étoile mystérieuse ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé une victoire à 1000 euros et sans Coup de Maître, il n’a pas pu tenter sa chance face à l’étoile, qui est entièrement dévoilée depuis lundi.


Capture TF1


Les 12 coups de midi du 25 février, Mathieu Kassovitz sur l’étoile mystérieuse

Cyprienfait monter sa cagnotte à 646 703 euros de gains et cadeaux. Rappelons qu’il n’y a plus aucune case sur l’étoile mystérieuse et que c’est le visage de Mathieu Kassovitz qui est apparu lundi.

Explications des indices : un ring de boxe, clin d’œil à sa passion pour ce sport, un périscope en référence au film « Le Chant du loup » », le drapeau de la France Libre pour le long-métrage « La Bataille de Gaulle », une caméra rappelant qu’il est à la fois comédien et réalisateur, mais aussi un bretzel en lien avec le tournage du film « Frères » en Alsace. Et le gyrophare évoque immédiatement le film culte « La Haine », qu’il a réalisé et dans lequel l’ambiance tendue avec les forces de l’ordre est devenue emblématique.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Dwayne Johnson, Robert De Niro, Lino Ventura


Les 12 coups de midi, vidéo replay du 25 février

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

