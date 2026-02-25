

Ça commence aujourd'hui du 25 février 2026, le sommaire – Ce mercredi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd'hui ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 25 février 2026 à 13h55 « Grâce à un proche, ils sont encore en vie ! » (inédit)

Cet après-midi, « Ça commence aujourd’hui » propose un numéro inédit particulièrement émouvant, consacré à un thème aussi rare qu’extraordinaire : « En une grossesse, ils sont devenus une famille nombreuse ! ». Aux côtés de Faustine Bollaert, plusieurs parents viennent raconter ce moment où leur vie a basculé en quelques minutes… En attendant un enfant, ils ont appris qu’ils en accueillaient deux, trois, parfois plus ! Grossesses multiples inattendues, annonces bouleversantes, organisation chamboulée, mais aussi amour démultiplié : ces familles reviennent sur ce tourbillon d’émotions.

Comment ont-ils réagi à l’annonce ? Comment s’organise le quotidien avec des jumeaux, des triplés ou davantage ? Quels défis ont-ils dû relever, de la grossesse à l’arrivée à la maison ? Entre confidences sincères, souvenirs marquants et instants de tendresse, les invités partagent leur parcours hors du commun.



Et à 15h : « Orphelines, c’est un être très cher qui les a recueillies » (rediffusion)

Les invitées de Faustine Bollaert racontent comment, devenues orphelines très jeunes, elles ont pu compter sur des femmes exceptionnelles. Noémie, après la mort de ses deux parents, a été recueillie avec son frère par leur tante Paola, qu’elle appelle sa « sauveuse ». Tiffany, adoptée au Brésil puis orpheline à 15 ans après le décès de ses parents adoptifs, a trouvé une seconde maman en sa grand-mère. Julia, qui a perdu sa mère bébé puis son père à 13 ans, a été élevée avec amour par sa grand-mère Bernadette, à qui elle rend aujourd’hui un hommage bouleversant.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.