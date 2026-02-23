La meilleure boulangerie de France du 23 février : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ? (boulangeries de la semaine)



Publicité





La meilleure boulangerie de France du 23 février 2026 – Bruno Cormerais, Michel Sarran et Chiara Serpaggi vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Pour cette seizième semaine de compétition, le jury se rend en Pays de la Loire, côté mer.





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







Publicité





La meilleure boulangerie de France du 23 février 2026 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 16ème semaine de la saison, le jury est en Pays de la Loire – côté mer.

🔵 Lundi, direction le Pays de la Loire à la rencontre des deux premières boulangeries de la semaine. Ces artisans vont s’affronter, et le meilleur d’entre eux décro­chera sa place pour la grande délibération finale de vendredi !



Publicité





Les boulangeries de la semaine

📅 Lundi 23 février : Piapia boulangerie (Sainte-Luce-sur-Loire) / Tartine et gourmandise (La Roche-sur-Yon)

📅 Mardi 24 février : Pain’sionnement gourmand (Luçon) / Le pain de Marcel (Poiroux)

📅 Mercredi 25 février : L’atelier du pain (Saint-Nazaire) / Les Façonneurs de Retz (Chaumes-en-Retz)

📅 Jeudi 26 février : Maison le Barillec (Jard-sur-Mer) / Boulangerie Thomas Corand (Saint-Jean-de-Monts)

📅 Vendredi 27 février : White la Baule (La Baule-Escoublac) / L’amour est dans le blé (Orvault)

En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter le Pays de la Loire – côté mer pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France repart sillonner les routes pour une nouvelle escapade gourmande aux quatre coins du pays. Cette saison encore, l’émission mettra à l’honneur des fournils d’exception, en célébrant le terroir, le savoir-faire artisanal et la richesse du patrimoine culinaire français.

Côté jury, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi rejoint Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’aventure sera également ponctuée par la présence du chef Danny Khezzar, invité à vivre et partager cette expérience unique.