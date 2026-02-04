N’oubliez pas les paroles du 4 février 2026 : Maxime reste maestro

Par /

Publicité

N’oubliez pas les paroles du 4 février 2026, 4 victoires pour Maxime – Maxime a signé deux nouvelles victoires ce mercredi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ».


N'oubliez pas les paroles du 4 février 2026 : Maxime reste maestro
Capture FTV


Publicité

N’oubliez pas les paroles du mercredi 4 février 2026, Maxime continue

Dans le détail ce mercredi soir, Maxime a remporté la jolie somme de 10.000 euros sur la première émission et 1.000 euros sur la seconde. Il totalise 13.000 euros de gains en 4 victoires.

N’oubliez pas les paroles du replay de 4 février l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

A LIRE AUSSI
Ça commence aujourd’hui du 4 février 2026 : le sommaire
Ça commence aujourd’hui du 4 février 2026 : le sommaire
Les 12 coups de midi du 4 février : victoire de Cyprien, l’étoile mystérieuse se dévoile
Les 12 coups de midi du 4 février : victoire de Cyprien, l'étoile mystérieuse se dévoile
Audiences 3 février 2026 : « Bellefond » leader devant « Qui veut gagner des millions ? »
Audiences 3 février 2026 : « Bellefond » leader devant « Qui veut gagner des millions ? »
« Anaon » : votre nouvelle série ce soir sur France 2 (4 février 2026)
"Anaon" : votre nouvelle série ce soir sur France 2 (4 février 2026)


Publicité


Retour en haut