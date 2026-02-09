Demain Nous Appartient spoiler : Philippine dit toute la vérité sur Karen à la police ! (vidéo épisode du 12 février)

Demain nous appartient spoiler – Philippine va finalement dire toute la vérité à la police dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Au commissariat, Philippine est interrogée par Sara et elle lui avoue avoir fourni un faux alibi à Karen Laugier pour le soir de l’agression de Vahina !


Capture TF1


Sara lui explique que ça fait d’elle sa complice mais Philippine avoue que Karen la fait chanter avec une vidéo intime d’elle avec un homme… Alors que Damien assiste à l’interrogatoire derrière la vitre, Philippine explique que Karen lui fournissait des « hommes de compagnie » pour ses repas d’affaires et une fois elle a craqué avec l’un d’eux.

Damien est sous le choc, sa mère est bouleversée en racontant tout ça.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : Victoire découvre la vérité sur Fred, les résumés jusqu’au 27 février 2026


Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2139 du 12 février 2026 : Philippine dit la vérité

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.

