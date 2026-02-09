Demain Nous Appartient spoiler : Philippine dit toute la vérité sur Karen à la police ! (vidéo épisode du 12 février)



Demain nous appartient spoiler – Philippine va finalement dire toute la vérité à la police dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Au commissariat, Philippine est interrogée par Sara et elle lui avoue avoir fourni un faux alibi à Karen Laugier pour le soir de l’agression de Vahina !











Sara lui explique que ça fait d’elle sa complice mais Philippine avoue que Karen la fait chanter avec une vidéo intime d’elle avec un homme… Alors que Damien assiste à l’interrogatoire derrière la vitre, Philippine explique que Karen lui fournissait des « hommes de compagnie » pour ses repas d’affaires et une fois elle a craqué avec l’un d’eux.

Damien est sous le choc, sa mère est bouleversée en racontant tout ça.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2139 du 12 février 2026 : Philippine dit la vérité

