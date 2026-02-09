Un si grand soleil du 9 février 2026 : pourquoi la série n’est pas diffusée ce soir sur France 3 ?



Les fans de « Un si grand soleil » vont devoir changer leurs habitudes pendant quelques semaines. En raison de la couverture des Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, France 3 adapte exceptionnellement la diffusion de sa série quotidienne.











Fin de la diffusion quotidienne… temporairement

Pendant deux semaines, le feuilleton ne sera plus proposé chaque soir en semaine à 20h45. La chaîne publique mobilise en effet son antenne pour retransmettre les épreuves olympiques, un événement sportif mondial qui bouleverse la grille des programmes.

Mais pas de panique pour les fidèles de Montpellier : aucun épisode ne sera supprimé !

Une diffusion hebdomadaire spéciale le mardi soir

Pour permettre aux téléspectateurs de suivre l’intrigue sans perdre le fil, France 3 regroupera les épisodes par salves de cinq, diffusés à la suite en prime time :



📅 Mardi 10 février 2026 à 21h10 : diffusion des 5 épisodes de la semaine

📅 Mardi 17 février 2026 à 21h10 : diffusion des 5 épisodes suivants

Une programmation événement qui offrira de véritables soirées marathon aux amateurs de rebondissements et de drames sentimentaux.

Retour à la normale après les JO

Une fois la parenthèse olympique refermée, “Un si grand soleil” retrouvera sa case habituelle. La diffusion quotidienne reprendra le lundi 23 février 2026 à 20h45 sur France 3.

Ce qui vous attend dans les épisodes du mardi 10 février

Ces premiers épisodes diffusés en format “soirée spéciale” s’annoncent particulièrement intenses.

👩‍👦 Pablo face à sa mère… et à son beau-père

Encouragé par Hugo, Pablo tente de renouer avec sa mère, Caroline. Mais les retrouvailles sont loin d’être simples : le jeune homme supporte mal l’influence grandissante de Martin, son beau-père, dans la vie de sa mère. De son côté, Martin semble bien décidé à s’immiscer davantage et pourrait provoquer de nouvelles tensions familiales…

⚖️ Charlotte menacée par la justice

L’inquiétude grandit autour de Charlotte. Marie-Sophie et Sohan redoutent de lourdes conséquences judiciaires : la jeune femme risque jusqu’à cinq ans de prison pour dénonciation calomnieuse. Toujours profondément marquée par son viol, Charlotte vacille. Pendant ce temps, Manu confronte Sacha et espère qu’il finira derrière les barreaux.

💔 Yann tiraillé entre deux femmes

Rien ne va plus côté cœur. Yann reste troublé par sa relation avec Lucie, tandis que Johanna se confie à Sabine, consciente que son compagnon se montre distant. Profitant d’un déplacement professionnel de Johanna, Yann se rapproche encore de Lucie… Lucie, de son côté, demande un service inattendu à Boris : accueillir son patient Gabin en entretien chez L. Cosmétiques. Boris accepte… et fera même le nécessaire pour l’embaucher.

Entre tensions familiales, menaces judiciaires et tourments amoureux, ces soirées spéciales promettent leur lot d’émotions. Les fans n’ont plus qu’à bloquer leurs mardis soir