C à vous du 13 février 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 13 février 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


🔵 Conférence de Munich : l’Europe face à l’Amérique de Trump. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères et co-auteur de « Après l’Occident » aux éditions Perrin & Robert Laffont, est ce soir l’invité de C à vous

🔵 L’astronaute française Sophie Adenot a décollé pour l’ISS. On en parle avec Jean-François Clervoy, astronaute, et Marc Dana, grand reporter à France Télévisions et vice-président de l’Association des journalistes professionnels de l’aéronautique et de l’espace


🔵 Dans la suite de C à vous :
✨ Wilfrid Mbappé et Mélissa Theuriau pour le documentaire « Tu seras pro mon fils » diffusé dimanche 15 février sur Canal +
✨ Ahmed Sylla et Michèle Laroque, pour le film « L’infiltrée » en salle le 11 février

