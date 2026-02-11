

La Grande Librairie du 11 février 2026 : invités et sommaire

Événement dans La Grande Librairie, Augustin Trapenard reçoit Gisèle Pelicot qui a choisi notre émission pour parler en exclusivité de ses mémoires « Et la joie de vivre » (Flammarion). À ses côtés, la journaliste Judith Perrignon, la grande historienne Michelle Perrot, les philosophes Camille Froidevaux-Metterie et Manon Garcia et l’anthropologue Dorothée Dussy.

🟥 Gisèle Pelicot & Judith Perrignon

Ensemble, elles signent « Et la joie de vivre » (Flammarion). Ce récit fort retrace le parcours d’une femme confrontée à l’indicible, qui choisit malgré tout de défendre la joie, la vie et l’amour. Un témoignage marquant qui dépasse largement le cadre intime.



🟧 Dorothée Dussy

Anthropologue, elle a assisté de près au procès des viols de Mazan à Avignon. Avec treize autres chercheurs en sciences sociales, elle a contribué à l’ouvrage collectif « Mazan : anthropologie d’un procès pour viols » (Le Bruit du monde), qui analyse en profondeur ce moment judiciaire et social.

🟦 Manon Garcia

Philosophe spécialiste des questions de consentement, elle revient dans « Vivre avec les hommes » (Climats) sur son immersion au procès Pelicot à l’automne 2024. Son livre pose une interrogation vertigineuse : les femmes peuvent-elles encore envisager une vie commune avec les hommes ?

🟩 Camille Froidevaux-Metterie

Philosophe, elle place le corps des femmes au centre de ses recherches. Autrice de « Théories féministes » (Seuil), elle s’est aussi fait remarquer avec une tribune marquante publiée dans Le Monde lors du procès des viols de Mazan en septembre 2024.

🟨 Michelle Perrot

Grande historienne de l’histoire des femmes, elle apporte un éclairage de fond sur l’affaire Pelicot. Elle aide à comprendre comment certains événements s’inscrivent dans la longue durée des luttes féministes — et à partir de quand ils deviennent véritablement « historiques ».

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 11 février 2026 à 21h sur France 5.