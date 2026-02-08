Tennis Montpellier : la finale Auger-Aliassime / Mannarino en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Tennis Open d’Occitanie 2026 – Auger-Aliassime / Mannarino en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce dimanche après-midi ! Place à la grande finale du tournoi ATP de Montpellier, qui oppose le français Adrian Mannarino au tenant du titre, Félix Auger-Aliassime





Un match à suivre cet après-midi, à partir de 15h, sur viàOccitanie, Tennis Channel ou sur beIN Sports.







Publicité





La finale du tournoi ATP 250 de Montpellier oppose ce dimanche Félix Auger-Aliassime, tenant du titre et 8ᵉ joueur mondial, à Adrian Mannarino, 37 ans et 70ᵉ ATP, qui réalise une semaine exceptionnelle devant le public français. Le match se déroule à la Sud de France Arena sur dur indoor, une surface où Auger-Aliassime excelle et qu’il maîtrise particulièrement bien.



Publicité





Favori en raison de son rang et de sa puissance, le Canadien vise un deuxième titre consécutif à Montpellier après avoir écarté Titouan Droguet en demie, tandis que Mannarino, vétéran coriace, espère créer l’exploit devant son public pour décrocher un rare trophée à domicile.

Open Sud de France Auger-Aliassime / Mannarino en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur beIN Sports ou viàOccitanie à partir de 15h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Auger-Aliassime / Mannarino, finale du tournoi de tennis de Montpellier 2026, un match à suivre cet après-midi.