13h15 le dimanche du 29 mars 2026 : au sommaire aujourd’hui

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13h15 le dimanche du 29 mars 2026 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui avec la série inédite « L’affaire Patrick Henry : les derniers jours de la peine de mort ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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« 13h15 le dimanche » du 29 mars 2026 : le sommaire

En 1977, le procès de Patrick Henry, jugé pour l’enlèvement et le meurtre d’un garçon de 7 ans, marque profondément l’histoire judiciaire française. Contre toute attente, l’accusé échappe à la peine de mort. Ce verdict jouera un rôle déterminant dans l’abolition de la peine capitale, intervenue quatre ans plus tard.

« La France a peur ». Il y a cinquante ans, le présentateur Roger Gicquel ouvrait le journal télévisé du soir avec cette phrase devenue célèbre. Fin janvier 1976, le pays tout entier est bouleversé par un fait divers tragique : la disparition du petit Philippe Bertrand, 7 ans, enlevé à la sortie de son école, près de Troyes. Quelques semaines plus tard, les Français découvrent, sidérés, le visage de son ravisseur arrêté par la police. Le corps sans vie de l’enfant est retrouvé dissimulé sous le lit de ce dernier.



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À cette époque, la guillotine est encore en vigueur et Patrick Henry risque la peine capitale. Devant le palais de justice de Troyes, une foule nombreuse réclame sa condamnation à mort. Mais peut-on, en conscience, décider de la mort d’un homme ? L’avocat de la défense, Robert Badinter, s’est juré de ne plus jamais laisser un accusé être envoyé à l’échafaud.

Le 30 janvier 1976, le petit Philippe, âgé de 7 ans, est enlevé à la sortie de son école, près de Troyes. Très rapidement, les ravisseurs réclament une rançon d’un million de francs à la famille Bertrand.