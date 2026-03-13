13h15 le samedi du 28 mars 2026 : au sommaire aujourd’hui

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13h15 le samedi du 28 mars 2026 : le sommaire aujourd’hui – Laurent Delahousse vous donne rendez-vous cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi ». Aujourd’hui, il a pour thème « Le rêve d’Arsène ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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13h15 le samedi du 28 mars 2026 : « Les blés anciens de Valentine ».

À la suite d’une grave chute, Arsène est devenu paraplégique à seulement 18 ans. Après de longs mois de rééducation, il a su se reconstruire et redonner un sens à sa vie en s’appuyant sur sa passion de toujours : le ski.

À l’été 2024, Arsène vient tout juste d’avoir 18 ans. Le baccalauréat en poche, son permis de conduire en main, il s’apprête à intégrer une formation aux métiers de la montagne. Skieur de compétition, il se projette déjà vers l’avenir.



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Mais le 24 juillet, tout bascule. Alors qu’il travaille comme moniteur dans un parc accrobranche pendant les vacances, il chute de 15 mètres de haut. Transporté en urgence à l’hôpital, il est opéré et placé en soins intensifs. Ses parents, Alexandra et Thierry, vivent alors dans l’angoisse, suspendus aux nouvelles des médecins.

À son réveil, le diagnostic est sans appel : ses membres inférieurs sont paralysés. Arsène ne pourra plus marcher. En quelques instants, tous ses repères s’effondrent.

Commence alors un long combat, que les équipes de 13h15 le samedi ont suivi pendant plusieurs mois. Un parcours hors du commun, marqué par une détermination sans faille : malgré l’accident, Arsène refuse d’abandonner son rêve. Retrouver la montagne, la neige et les sensations de glisse reste son objectif, coûte que coûte.

Retrouvez aussi « 13h15 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV.