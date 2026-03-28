Plus Belle La Vie spoilers : une mort choc, Kassian anéanti, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 30 mars au 3 avril 2026)

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Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 30 mars au 3 avril 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











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On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Darius Kassian, que la police va choisir de faire sortir de prison pour l’emmener analyser le décor dans le garage de Boher. Kassian finit par comprendre que le maître du jeu veut les emmener sur les débuts de leur histoire : le parking de l’hôpital. Là, Boher retrouve sa voiture ! Mais c’est un gros choc qui les attend dans le coffre : le corps sans vie de la mère de Darius, aux côtés d’un origami. Kassian est anéanti.

Pendant ce temps là au commissariat, Charlotte découvre qu’un couteau était caché dans le casse-tête, elle tente de prévenir Patrick…

Noémie reste introuvable et Vadim est fou d’inquiétude. Et la police recherche des otages… Pendant ce temps là, Ulysse prépare le procès de Félix et il découvre que le dossier est accablant.



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Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 30 mars au 3 avril 2026

Lundi 30 mars 2026 (épisode 545) : La police se débat avec une nouvelle énigme inextricable. En parallèle, Apolline établit un stratagème pour parler à l’élue de son cœur. A l’appartement, Djawad s’essaie à de nouvelles pratiques pour apaiser Ariane.

Mardi 31 mars 2026 (épisode 546) : La sortie d’un détenu ravive les craintes des Mistraliens. De son côté, Luna doit rester combative et rassurer son protégé. A l’approche de l’arrivée du bébé, Djawad est dépassé par les préparatifs.

Mercredi 1er avril 2026 (épisode 547) : La police met tout en œuvre pour retrouver les otages. Face à ses nouvelles obligations, Baptiste ne sait plus où donner de la tête. En parallèle, Apolline se prépare pour un nouvel enjeu professionnel.

Jeudi 2 avril 2026 (épisode 548) : La mort rôde pour un policier, confronté à un nouvel adversaire redoutable. Le reste de l’équipe intensifie ses recherches : arriveront-ils à temps ? Malgré sa détermination, Ulysse se heurte à des difficultés.

Vendredi 3 avril 2026 (épisode 549) : Sous pression, Ulysse se démène pour venir en aide à son client, ce qui inquiète Vanessa. Au commissariat, alors que la police est encore sur les traces du tueur, Boher est rattrapé par ses émotions.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 30 mars au 3 avril 2026

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…