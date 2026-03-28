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Grands Reportages du 28 mars 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











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Grands Reportages du 28 mars 2026 : au sommaire ce samedi

Dès 13h40 : « Tourisme des origines : des voyages pas comme les autres » (inédit)

Les Français sont de plus en plus nombreux à s’intéresser à leurs racines. Depuis quelques années, certains vont jusqu’à consacrer leurs vacances à cette quête. L’an dernier, plus de 500 000 personnes ont ainsi pratiqué le « tourisme généalogique », dans le but de renouer avec leurs ancêtres, de mieux comprendre leur histoire et de transmettre cette mémoire aux générations futures. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi trois personnes parties à la recherche des secrets de leurs aïeux ou de leur pays d’origine.

Et à 14h50 : « Ils donnent une seconde vie aux églises » (inédit)



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Monastères, abbayes, églises, chapelles… La France compte près de 100 000 édifices religieux, dont 40 000 sont directement à la charge des communes. Souvent centenaires, ces bâtiments coûtent très cher à entretenir et sont de plus en plus désertés par les fidèles. Face à cette situation, certains maires ont choisi de leur donner une nouvelle vie, alors que près de 5 000 édifices sont menacés de destruction d’ici 2030. Une abbaye transformée en hôtel de luxe, un couvent devenu école publique… La reconversion est-elle désormais leur ultime planche de salut ?