50mn Inside du 28 mars 2026 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

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50′ Inside du 28 mars 2026, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside.





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







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50mn Inside du 28 mars 2026, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🎶 Le portrait : Laure Manaudou. Son parcours de championne hors norme, ses nouveaux défis et sa vie de mère célibataire : elle se livre comme jamais.

🎬 La story : Céline Dion « J’irai où tu iras ». Alors que cette semaine son grand retour est annoncé, découvrez les secrets de son tube.



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✨ L’actu : la mort de Loana à 48 ans. La toute première star de télé-réalité était devenue une icône dans les années 2000 avant de connaitre une longue descente aux enfers.

🎭 En coulisses : Monaco, le dîner le plus prestigieux au monde, à la veille de la cérémonie des étoiles Michelin.

✨ L’actu : coup d’envoi de la Foire du Trône cette semaine. Comment fait-elle pour rester la plus grande fête foraine d’Europe ?

50mn Inside du 28 mars 2026, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document : direction la Floride. Partons sous le soleil de Miami pour suivre ces français qui ont tout misé sur cette incroyable ville surnommée la « magic city ».

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.