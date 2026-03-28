Quelle époque du 28 mars 2026 : les invités ce soir sur France 2

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Quelle époque du 28 mars 2026, les invités – Ce samedi soir en deuxième partie de soirée, Léa Salamé vous donne rendez-vous sur France 2 pour un numéro inédit de « Quelle époque ! ». Quels sont les invités de Léa Salamé aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 22h45 sur France 2, juste après le patinage artistique, ou sur france.tv pour le replay.







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Quelle époque du samedi 28 mars 2026 : les invités

Ce soir, Léa Salamé sera aux côtés de Paul de Saint Sernin, Charlotte Dhenaux, et Hugo Clément. Ils recevront :

➡️ Nikos Aliagas, à l’occasion de son exposition « Les Grand Âges », au Musée de l’Homme à partir du 8 avril prochain.



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➡️ Jean-Luc Lemoine, à l’occasion de son spectacle « Liquidation », en tournée dans toute la France.

➡️ Claire Chazal et Lulu Gainsbourg, à l’occasion de l’émission « Le Grand Échiquier – spécial Gainsbourg », samedi 3 avril sur France 2.

➡️ Jacques Attali, à l’occasion de son livre « Vos rêves seront bientôt les miens » aux éditions Flammarion.

➡️ Alain Minc, pour revenir sur la mort de Lionel Jospin, le 23 mars dernier.

➡️ Chicandier, à l’occasion de son livre-confession « Accro » chez les éditions Michel Lafon.

➡️ Mélissa Anton, à l’occasion de la sortie de « Mel & Fernande – En la regardant vieillir, j’ai appris à vivre ».

Quelle époque, rappel du concept

« Quelle époque ! » est un talk-show spectaculaire mêlant divertissement et humour pour décrypter les grandes mutations de notre société, ses fractures et ses débats idéologiques. Ce programme dynamique met en lumière une jeunesse en pleine évolution, des personnalités affirmées et une créativité foisonnante, réunissant sur son plateau artistes, intellectuels, politiques, influenceurs et témoins de l’actualité. Conçue comme une arène d’échanges, l’émission offre également une vitrine aux jeunes talents émergents. Au cœur de cette effervescence, Léa Salamé guide les discussions avec finesse et sans concession, accompagnée d’intervenants percutants qui explorent avec elle les enjeux et dynamiques du monde contemporain.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quelle époque ! » ce samedi 7 mars 2026 sur France.tv