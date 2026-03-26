Arnaques du 26 mars 2026 : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6

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Arnaques du 26 mars 2026 – Ce vendredi soir sur M6 Julien Courbet vous propose un numéro inédit de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





A découvrir dès 21h10 sur M6, ou via la fonction direct et en replay gratuit sur M6+







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Arnaques du 26 mars 2026 : le sommaire

Faux élus, faux soignants, faux policiers : cinq arnaques qui font froid dans le dos !

Il se fait passer pour un faux élu de la République

Dans le Vaucluse, près d’Avignon, Bruno, organisateur d’un concours de beauté, pense faire la rencontre à Cannes d’un élu régional au CV impressionnant. À Toulon (Var), ce jeune homme lui promet un CDI payé 3 300 euros brut mensuels et présente des documents portant le logo de la Région Sud. Sur scène, devant une centaine de personnes, il remet même un chèque fictif de 175 000 euros ainsi qu’une fausse médaille de l’Ordre national du Mérite. La vérité éclate : tout était fabriqué, et la Région PACA porte plainte pour usurpation d’identité et escroquerie.



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Ostéopathe : il exerce 15 ans sans diplôme

Dans les Côtes-d’Armor, non loin de Dinan, Christian, chauffeur routier, consulte en urgence un homme se présentant comme ostéopathe. Celui-ci lui administre des injections de « sérum de Quinton », pourtant interdites dans cette pratique, et particulièrement douloureuses. Quelques semaines plus tard, Christian constate des brûlures, puis une infection sévère qui manque de tourner à la septicémie. Les équipes de Arnaques ! ont décidé de confronter ce faux professionnel de santé.

Faux maraîchers, vrais arnaqueurs

À Luplanté, en Eure-et-Loir, Justine et Steven pensent réaliser une bonne affaire en achetant des fruits et légumes directement auprès de maraîchers ambulants. Le discours est convaincant et les tarifs paraissent très avantageux. Mais au moment du paiement, leur compte est débité de 525 euros, une somme considérable pour ce couple vivant au SMIC. Une semaine plus tard, les produits pourrissent rapidement et une cagette portant la mention « 100 % Portugal » révèle la tromperie. Les équipes de Arnaques ! partent sur la piste de ces faux producteurs.

Faux policiers : leur butin atteint 120 000 euros

À Coron, dans le Maine-et-Loire, Hubert, 82 ans, ouvre sa porte à deux hommes se présentant comme policiers, brassards et cartes professionnelles à l’appui. En moins de vingt minutes, ils réussissent à le convaincre de leur montrer ses économies : 2 000 euros en liquide dans une enveloppe et 24 000 euros dans un coffre. Une fois en confiance, les deux escrocs repartent avec 26 000 euros. L’enquête révélera qu’ils sont impliqués dans au moins dix autres faits similaires, faisant plus de 40 victimes en trois mois, pour un préjudice total estimé à 125 000 euros.

Des diamants en toc pour 30 millions d’euros

En Dordogne et dans le Languedoc, de nombreux épargnants ont été piégés par une escroquerie aux faux diamantaires. On leur proposait d’investir dans des diamants promettant un rendement de 9,9 % sur trois ans, certains allant jusqu’à placer 300 000 euros. À Anvers et au Luxembourg, tout semblait crédible : coffres sécurisés, pierres présentées comme précieuses et discours d’experts. En réalité, les diamants étaient sans valeur et le système reposait sur une pyramide de Ponzi. Au total, près de 300 victimes et 30 millions d’euros envolés. Une fois encore, l’équipe de Julien Courbet tentera d’aider les victimes à obtenir réparation.