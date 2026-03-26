Envoyé Spécial du 26 mars : quels reportages ce soir sur France 3 ? (sommaire)

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Envoyé Spécial du 26 mars 2026 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







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Envoyé Spécial du 26 mars 2026 : les reportages

🍼 Laits infantiles : du poison dans les biberons ?

Depuis le début du mois de janvier 2026, les rappels de laits infantiles se multiplient en France, suscitant une vive inquiétude chez de nombreux parents. L’émission Envoyé spécial est allée à la rencontre de familles confrontées à des boîtes de lait retirées du marché, soupçonnées d’être contaminées par la toxine céréulide. Trois nourrissons ont perdu la vie et, à ce jour, les circonstances précises de ces décès demeurent floues. Dans ce reportage, les parents témoignent de leur combat pour faire la lumière sur ces drames, soutenus par des associations qui les accompagnent dans leurs démarches, tandis que plusieurs plaintes ont été déposées et que cinq enquêtes judiciaires sont désormais en cours. L’enquête tente également de comprendre comment une telle contamination a pu survenir, en remontant la chaîne de production en France et en Europe, et en mettant en évidence l’opacité qui entoure parfois la fabrication industrielle de ces produits pourtant essentiels.

🏙️ Bergerac, la ville qui ne fait plus d’enfants

Une évolution démographique inédite est en train de se produire : pour la première fois en France, on compte davantage de décès que de naissances. À Bergerac, en Dordogne, cette réalité est visible depuis plus de quarante ans déjà. Dans cette ville de 27 000 habitants, où le taux de natalité figure parmi les plus faibles du pays, les écoles se vident, les maisons de retraite s’agrandissent et les poussettes se font rares. Bergerac, ville de Cyrano, apparaît ainsi comme un possible aperçu de la France de 2050. Entre maisons d’hôtes réservées aux adultes et couples privilégiant une vie sans enfants, la question se pose : les bambins seraient-ils devenus moins désirés ? Pourtant, en parcourant les rues, des festivités du carnaval aux sorties d’école, l’immersion révèle une réalité plus nuancée : si la natalité baisse, c’est surtout parce que la population en âge d’avoir des enfants diminue elle aussi.



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🇰🇷 Corée du Sud : un pays en mal d’enfants

Alors que la France commence à s’inquiéter de la baisse de sa natalité, Envoyé spécial s’est rendu en Corée du Sud, le pays qui enregistre le taux de fécondité le plus bas au monde, avec seulement 0,75 enfant par femme en 2024, bien loin du seuil de renouvellement des générations fixé à 2,1. Les conséquences de cette chute sont déjà visibles : des maternités ferment, des écoles maternelles sont transformées en maisons de retraite, et l’ensemble du pays redoute un déclin démographique. Les interrogations sont nombreuses : y aura-t-il encore suffisamment de travailleurs pour soutenir l’économie ou de soldats pour faire face à la menace nord-coréenne ? Face à cette situation, les autorités et les entreprises multiplient les initiatives – aides financières, programmes éducatifs, événements de rencontres – pour tenter de relancer la natalité, sans garantie de succès.

🖥️ Data centers : les cathédrales du numérique

Indispensables mais souvent invisibles, les data centers sont au cœur de notre vie numérique : ils hébergent nos e-mails, nos photos, nos vidéos et les services d’intelligence artificielle que nous utilisons quotidiennement. Près de la moitié de ces infrastructures se trouvent aux États-Unis, notamment en Virginie, dans la célèbre « Data Center Alley », où transite une part considérable du trafic internet mondial. Pour cette enquête, Envoyé spécial a obtenu une autorisation exceptionnelle pour filmer à l’intérieur du plus grand data center au monde, situé dans le désert du Nevada, une première pour une équipe de télévision. Ces immenses installations, qui se multiplient à grande vitesse, soulèvent des enjeux économiques, stratégiques mais aussi environnementaux. Au Texas, l’équipe a suivi un éleveur qui attribue la sécheresse frappant son ranch à l’implantation de data centers à proximité. En Pennsylvanie, elle s’est intéressée à la décision de Microsoft de financer la remise en service de la centrale nucléaire de Three Mile Island, arrêtée depuis 2019, afin d’alimenter des centres de données éloignés de plusieurs centaines de kilomètres, ravivant l’inquiétude des habitants marqués par l’accident nucléaire de 1979.