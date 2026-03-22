Audiences 21 mars 2026 : « The Voice » leader devant « Cassandre »

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Audiences 21 mars 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec la 4ème soirée d’auditions de la saison de « The Voice, la plus belle voix », qui a captivé 3,07 millions de téléspectateurs pour 19,5% de pda.





C’est devant France 3 avec une rediffusion de la série « Cassandre », qui a intéressé 2,71 million de téléspectateurs pour 17,8% de pda.







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Audiences 21 mars 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec un numéro inédit du jeu « Quiz des champions », qui a été suivi par 1,69 millions de téléspectateurs pour 12%.

France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 1,02 million de téléspectateurs pour 5,3% de pda.



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M6 est derrière avec la saison 3 de la série « Blanca », suivie par 781.000 téléspectateurs en moyenne pour 5,5% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie