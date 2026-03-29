Audiences 28 mars 2026 : « Meurtres en Gironde » leader devant « The Voice »

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Audiences 28 mars 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec le téléfilm inédit « Meurtres en Gironde », qui a intéressé 4,04 millions de téléspectateurs pour 23,9% de pda.





C’est devant TF1 avec la 5ème soirée d’auditions de la saison de « The Voice, la plus belle voix », qui a captivé 3,22 millions de téléspectateurs pour 18,4% de pda.







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Audiences 28 mars 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec les championnats du monde de patinage artistique, qui ont été suivis par 1,92 million de téléspectateurs pour 11,6%.

M6 suit avec la nouvelle saison du jeu « Les Traîtres », dont le lancement a été suivi par 1,25 million de téléspectateurs pour 7,1% de pda.



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France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 892.000 téléspectateurs pour 5,3% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie