Audiences 7 mars 2026 : « Cassandre » en tête devant « The Voice »

Audiences 7 mars 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec un épisode inédit de la série « Cassandre », qui a intéressé 3,14 millions de téléspectateurs pour 18,1% de pda.


C’est devant TF1 avec la seconde soirée d’auditions de la saison de « The Voice, la plus belle voix », qui a captivé 3,01 millions de téléspectateurs pour 17,1% de pda.

© Nicolas ROBIN – France Télévisions


Audiences 7 mars 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec un numéro inédit du jeu « 100% Logique », qui a été suivi par 2,64 millions de téléspectateurs pour 16,9%.

France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 1,21 million de téléspectateurs pour 7,2% de pda.


M6 est derrière avec la saison 3 de la série « Blanca », suivie par 866.000 téléspectateurs en moyenne pour 5,5% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

