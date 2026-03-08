« Nouveau départ » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (8 mars 2026)



« Nouveau départ » au programme TV du dimanche 8 mars 2026 – Ce dimanche soir à la télé, France 2 diffuse le film inédit « Nouveau départ ». Un film réalisé par Philippe Lefebvre, avec Franck Dubosc et Karin Viard.





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Nouveau départ, présentation

Toujours amoureux de Diane comme au premier jour, Alain aborde la cinquantaine sans véritable crise. Même le départ des enfants du foyer, il l’a plutôt bien vécu. Pour Diane, en revanche, la transition est plus difficile. Elle entame cette nouvelle étape de sa vie avec le sentiment que l’ennui et l’angoisse pourraient bien finir par l’étouffer.



Pour Alain, qui voit pour la première fois leur couple vaciller, le moment est venu de se poser les vraies questions. Après trente ans de vie commune, il décide de prendre un risque de taille : quitter Diane, dans l’espoir de raviver la flamme et retrouver l’envie d’être ensemble.

Le casting

Avec Franck Dubosc (Alain Huysmans), Karin Viard (Diane Huysmans), Clotilde Courau (Jeanne), Youssef Hajdi (Erwan), Tom Leeb (Stéphane), Clémentine Baert (Agathe), Bérengère Krief (Inès)

VIDÉO bande-annonce