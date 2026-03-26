C à vous du 26 mars 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 26 mars 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Guerre au Moyen-Orient : quelles conséquences pour l’économie française ? François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France, est l’invité de C à vous

🔵 Loana, icône de la télé-réalité, est décédée à l’âge de 48 ans. On en parle avec Angela Lorente, ancienne rédactrice en chef de la première saison de « Loft Story », et Paul Sanfourche, journaliste et auteur de « Sexisme Story, Loana Petrucciani » aux éditions du Seuil



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🔵 Fin de la funeste cavale de Cédric Prizzon au Portugal, appel à témoins pour retrouver Xavier Dupont de Ligonnès au Texas… Décryptage avec Damien Delseny, journaliste, chef du service police-justice du Parisien-Aujourd’hui en France

🔵 Dans la suite de C à vous :

🎥 Alexandra Lamy & Julien Le Berre, pour le film “Compostelle” réalisé par Yann Samuell

📺 Florent Manaudou, pour la série “A priori” sur France 3

📖 Bruno Patino, pour le livre “Le temps de l’obsolescence humaine” paru chez Grasset

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 26 mars 2026 à 19h sur France 5.