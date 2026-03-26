The Power du 26 mars 2026 : qui a gagné le jeu ? Qu’est-il arrivé à Jordan ? (résumé, spoiler + replay épisode 13)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 13 du jeudi 26 mars 2026 – C’est parti pour l’épisode 13 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que l’équipe de Delta a remporté le jeu.











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Les rouges profitent donc d’un indice sur le Power Player des violets : « Le Power Player est tatoué(e) ». Pour Enzo, ça confirme les soupçons sur Beverly. Mais les autres ont des doutes car dans l’équipe de Kaos, ils sont tous tatoués sauf Jonathan. Ce dernier est donc disculpé.

Benoit est convaincu qu’il a moyen de faire parler son amie, Beverly. Il va tenter le coup… Il lui donne son indice et lui demande un indice sur son Power Player. Elle lui dit juste que ce n’est pas Julien Tanti. Ils se promettent de rester alliés mais Beverly ment et manipule Benoit… Elle lui assure que quoiqu’il arrive il sera sauvé et qu’il y a un « n » dans son prénom (le vrai prénom de Beverly est Anne-Sophie).

Benoit répète ensuite à son équipe ce qui a été dit tandis que Beverly partage l’indice donné par Benoit à son équipe.



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Delta annonce une soirée surprise. Ils découvrent des déguisements de super-héros ! Et évidemment, tout le monde essaie de soutirer des infos à l’équipe adverse. Et Benoit découvre que Beverly a tout dit à son équipe.

Le lendemain matin, Enzo décide de se cacher dans un placard de la chambre de Nehuda et Laura pour espionner les conversations… Quand il sort du placard, les filles flippent. Mais en réalité : Enzo bluffe, il n’a absolument rien entendu ! Jonathan l’a bien compris.

Laura essaie de faire parler Damien et elle attire l’attention sur son petit tatouage… Mais Damien comprend qu’elle essaie de le berner.

L’alarme retentit une nouvelle fois. Kaos annonce un nouveau jeu pour les aider dans leur enquête ! Chaque équipe doit choisir un Champion qui jouera pour eux dans le « Kaoverse ». A la clé : un indice sur le Power Player adverse ! C’est Jonathan qui est désigné pour l’équipe de Kaos et Jordan pour celle de Delta. Ils doivent enfiler chacun une perruque. Il s’agit de danser dans un cercle, dès que la musique s’arrête il faut arracher la perruque de l’adversaire. Le jeu s’arrêtera dès qu’un joueur aura 2 points d’avance sur son adversaire.

Jonathan et Jordan sont à égalité. Jonathan prend l’avantage quand Jordan s’effondre au sol. Que lui arrive-t-il ?

SPOILER qui a gagné le jeu ?

Dans l’épisode de lundi, vous allez découvrir que Jordan a pris un coup mal placé. Il ne se sent pas bien et Enzo doit le remplacer ! Enzo va revenir à égalité, puis prendre l’avantage. Ils vont violemment se disputer et Kaos va décider de les exclure et d’envoyer Nehuda et Kelly ! Et c’est finalement l’équipe rouge (Delta) qui va gagner le jeu !

The Power, le replay du 25 mars

Si vous avez manqué l’épisode 13 ce jeudi 26 mars 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 30 mars à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 14.