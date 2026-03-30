C à vous du 30 mars 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 30 mars 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Trois mois après Crans-Montana, des bougies incandescentes en cause dans l’incendie d’une discothèque en Allemagne. On en parle avec le lieutenant-colonel Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France

🔵 Présidentielle 2027 : la campagne est (déjà) lancée ! Soazig Quéméner, rédactrice en chef La Tribune Dimanche et Marcelo Wesfreid, chef adjoint au service politique du Parisien sont ce soir les invités



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🔵 Dans la suite de C à vous :

Laurent Romejko pour le doc « Finistère, ces Bretons du bout du monde » mercredi 1er avril à 21h10 sur France 3

Alan Stivell pour son single : « The First time I ever saw your face » disponible le 3 avril

Kev Adams, Nahel Tran, Zayn Sekkat, Nahil Bouazzaoui pour le film « L’enfant du désert » en salle le 8 avril

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 30 mars 2026 à 19h sur France 5.