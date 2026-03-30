Un Si Grand Soleil Spoiler : la meurtrière de Lucie arrêtée, elle avoue tout ! (épisode du 2 avril)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1892 du 2 avril 2026 – La vérité va enfin éclater dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, suite à l’arrestation et aux révélations de Bernier, Roxane Vanier est arrêtée et elle passe aux aveux.











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En cause, un enregistrement où elle révèle à sa psy que son mari et son fils n’ont pas de liens du sang. Elle leur a menti et caché ce lourd secret… Un secret que Bernier a utilisé contre Roxane Vanier afin qu’elle vende son immeuble à Catherine Laumière.

Arrêtée, Roxane Vanier passe aux aveux : elle était en négociations avec Catherine Laumière pour la vente d’un immeuble. Bernier l’a appelée pour lui dire que si elle ne vendait pas, il révèlerait à son mari que Romain n’était pas son fils. Sa psy étant la seule au courant, elle a cru que c’était Lucie qui avait donné l’info à Bernier.

Elle a donc foncé au cabinet, elle est arrivée alors que la psy se disputait avec quelqu’un… Elle a attendu qu’il parte avant d’aller retrouver Lucie et la confronter. Elle a accusé la psy d’avoir trahi le secret professionnel. Lucie ne comprenait pas, Roxane a attrapé le serre-livre et l’a tuée !



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Roxane Vanier, en larmes, assure qu’elle regrette chaque jour ce qu’elle a fait… Elise lui dit que tout l’affaire va être rendue publique, son mari et son fils vont donc savoir. Et elle lui dit que Lucie ne savait rien, c’est Bernier qui avait fait installer un micro !

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