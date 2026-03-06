C à vous du 6 mars 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 6 mars 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Guerre en Iran, frappes au Liban, arrivée du « Charles-de-Gaulle » en Méditerranée… Alain Juppe, ancien Premier ministre (1995-1997), membre du Conseil constitutionnel, auteur de « L’heure du choix » (Tallandier) est ce soir l’invité

🔵 Accès à la propriété sans aide familiale : mission impossible ? On en parle avec Marie Coeurderoy, présentatrice de « Les Experts de l’Immo » du lundi au vendredi de 12h à 12h30 sur BFM Business



🔵 Dans la suite de C à vous :

✨ Sami Bouajila, Mamadou Sidibé pour la série « Un prophète » sur Canal +

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 6 mars 2026 à 19h sur France 5.