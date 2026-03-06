Un Si Grand Soleil Spoiler : qui a tué Lucie ? Elise fait une découverte ! (épisode du 11 mars)



Un si grand soleil spoiler épisode 1876 du 11 mars 2026 – Qui a tué Lucie dans votre série quotidienne de Montpellier « Un si grand soleil » ? Dans quelques jours, c’est la question que la police va se poser et l’enquête va révéler son lot de surprises.











Elise, très impliquée face à Yann qui sabote l’enquête en supprimant tout ce qui le reliait à Lucie, va appeler Muriel pour lui annoncer la mort de son amie. Muriel est complètement sous le choc quand elle rejoint Elise au commissariat pour témoigner.

Yann aperçoit Muriel et réalise qu’il l’a vue avec Lucie le jour de leur rencontre. A l’époque, Lucie avait interpelé Yann pour lui demander de les prendre en photo avec Muriel ! Il avait alors fait tombé et cassé son téléphone, c’est comme ça qu’ils s’étaient ensuite revus… Yann réalise que Muriel pourrait le reconnaitre.

De son côté, Muriel explique à Elise que Lucie était mal suite à sa rupture avec un homme marié avec qui elle entretenait une liaison depuis une dizaine de mois. Elle ne connait ni son prénom ni son métier, mais elle se souvient qu’ils ont passé un week-end en amoureux à Sète il y a un mois et qu’il lui a offert un bracelet pour son anniversaire… Et Muriel ajoute que Lucie pensait aller tout dire à sa femme.



Elise découvre ensuite dans les fadettes de Lucie qu’un numéro revient tout le temps alors qu’il n’apparait pas dans son téléphone. Elle a aussi remarqué que la page du week-end à Sète a été arrachée de son agenda ! Elle pense que c’est l’homme marié qui l’a tuée et a supprimé tout lien avec lui sur son téléphone… Yann est clairement dans de sales draps !

