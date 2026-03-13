Ça commence aujourd’hui du 13 mars 2026 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd’hui du 13 mars 2026, le sommaire – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2







Ça commence aujourd’hui du 13 mars 2026 à 13h55 « Bétharram un an après, où en sont les victimes ? » (inédit)

Cet après-midi, « Ça commence aujourd’hui » propose un numéro inédit particulièrement fort en émotion. Un an après les révélations qui ont bouleversé de nombreuses vies, l’émission revient sur l’affaire de Bétharram avec un thème poignant : « Bétharram, un an après : où en sont les victimes ? ».

Sur le plateau, plusieurs victimes et leurs proches ont accepté de témoigner pour raconter ce qui a changé dans leur quotidien depuis que la parole s’est libérée. Entre reconstruction personnelle, combat pour la reconnaissance et démarches judiciaires, elles reviennent sur une année marquée par l’espoir, mais aussi par des difficultés et un long chemin vers la réparation.



Au fil des échanges, ces témoignages bouleversants permettent de comprendre comment chacun tente d’avancer après des années de silence. Psychologues et spécialistes présents sur le plateau apportent également leur éclairage pour accompagner ces récits et évoquer les enjeux de la reconstruction après de tels traumatismes.

Un numéro nécessaire et profondément humain, qui donne la parole à celles et ceux qui continuent de se battre pour être entendus. Un témoignage fort et nécessaire sur la reconstruction, la mémoire et la quête de justice.

#CCA revient avec sa semaine justice ⚖️

Et à 15h : « Affaire Bonfanti : le combat d’une famille pour obtenir la vérité » (rediffusion)

Le 22 mai 1986, à Pontcharra en Isère, Marie-Thérèse Bonfanti, 25 ans et mère de deux jeunes enfants, disparaît alors qu’elle effectue sa tournée de livraison de journaux. Très vite, son mari Thierry et toute sa famille se mobilisent pour tenter de la retrouver. Les soupçons se portent rapidement sur un homme : le propriétaire de la maison devant laquelle le véhicule de Marie-Thérèse était stationné ce jour-là, Yves Chatain, âgé de 21 ans.

Mais après un an et demi d’investigations, faute de preuves suffisantes, l’affaire est classée sans suite. Convaincus de la culpabilité du suspect, les proches de Marie-Thérèse vont pourtant poursuivre leur combat pendant près de quarante ans. Une détermination sans relâche qui finira par porter ses fruits. La famille de Marie-Thérèse raconte aujourd’hui cette enquête qui aura duré toute une vie.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.