Les 12 coups de midi du 13 mars 2026 : un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse



Publicité





Les 12 coups de midi du 13 mars 2026, 175ème victoire de Cyprien – C’est une 175ème victoire qu’a signé Cyprien ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé aujourd’hui une victoire à 300 euros à partager avec un téléspectateur.











Publicité





Les 12 coups de midi du 13 mars, un champignon sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait donc monter sa cagnotte au total de 741 060 euros en gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice est apparu : une pile de livres. Il s’ajoute aux indices précédents : le lac de Côme, en Italie, en photo de fond; et un champignon.

On peut déjà vous révéler que l’actrice Eva Green se cacherait derrière cette étoile. Elle a notamment joué dans le James Bond Casino Royale, dont certaines scènes ont été tournées au lac de Côme. Quant au champignon, il ferait sans doute référence au fait qu’elle a déjà confié à plusieurs reprises que c’était l’un de ses aliments préférés.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Leonardo DiCaprio, George Clooney



Publicité





Les 12 coups de midi, vidéo replay du 13 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+