Les 12 coups de midi du 13 mars 2026 : un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Par /

Publicité

Les 12 coups de midi du 13 mars 2026, 175ème victoire de Cyprien – C’est une 175ème victoire qu’a signé Cyprien ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé aujourd’hui une victoire à 300 euros à partager avec un téléspectateur.


Les 12 coups de midi du 13 mars 2026 : un nouvel indice sur l'étoile mystérieuse
Capture TF1


Publicité

Les 12 coups de midi du 13 mars, un champignon sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait donc monter sa cagnotte au total de 741 060 euros en gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice est apparu : une pile de livres. Il s’ajoute aux indices précédents : le lac de Côme, en Italie, en photo de fond; et un champignon.

On peut déjà vous révéler que l’actrice Eva Green se cacherait derrière cette étoile. Elle a notamment joué dans le James Bond Casino Royale, dont certaines scènes ont été tournées au lac de Côme. Quant au champignon, il ferait sans doute référence au fait qu’elle a déjà confié à plusieurs reprises que c’était l’un de ses aliments préférés.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Leonardo DiCaprio, George Clooney


Publicité

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 13 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

A LIRE AUSSI
Audiences 12 mars 2026 : « Meurtres dans les trois vallées » leader devant « Erica »
Audiences 12 mars 2026 : « Meurtres dans les trois vallées » leader devant « Erica »
Danse avec les Stars du 13 mars : le prime 6 ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)
Danse avec les Stars du 13 mars : le prime 6 ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)
N’oubliez pas les paroles du 12 mars 2026 : Quentin passe un cap et fait enfin grimper ses gains
N'oubliez pas les paroles du 12 mars 2026 : Quentin passe un cap et fait enfin grimper ses gains
« Monsieur Parizot » : nouvel épisode inédit avec Corinne Touzet le 30 mars sur TF1
"Monsieur Parizot" : nouvel épisode inédit avec Corinne Touzet le 30 mars sur TF1


Publicité


Retour en haut