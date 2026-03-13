« Les secrets du domaine Rosemont » : votre téléfilm inédit ce 13 mars sur TF1 (histoire, interprètes)



« Les secrets du domaine Rosemont » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 13 mars 2026





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Les secrets du domaine Rosemont » : l’histoire, le casting

Kara, récemment arrivée dans l’écurie Rosemont, se retrouve rapidement plongée au cœur d’événements inquiétants. Alors qu’elle prépare un cheval pour la prochaine saison de courses, elle doit affronter l’hostilité de Stephen, l’un des propriétaires. La situation se complique lorsque la mère de la famille meurt dans des circonstances mystérieuses, puis que Jennifer, la sœur de Stephen, est victime d’un incendie. Injustement accusée, Kara se bat pour prouver son innocence et faire éclater la vérité.



Avec : Ronni Hawk (Kara Miller), Daniel O’Reilly (Stephen Rosemont), Kate Watson (Jennifer Rosemont), Chris Brooks (Justin)

Et à 16h, « Un mensonge en héritage » (rediffusion)

Carrie et son mari gèrent le ranch d’Overlook, où tout semble aller pour le mieux. Mais leur quotidien bascule lorsque Grace, la mère de Carrie, revient de vacances avec un nouveau mari, Reed, un homme du même âge que sa fille. Méfiante à son égard, Carrie voit ses soupçons grandir alors qu’une série d’accidents survient : Grace est hospitalisée et l’une de leurs employées perd la vie. Convaincue que Reed cherche à éliminer sa mère et elle pour s’emparer de leur fortune, Carrie décide de découvrir la vérité.

Avec : Jillian Murray (Carrie), Kristina Reyes (Sofia), Carolyn McCormick (Grace), Riggi Chris (Reed)