« Un père en détresse » : votre téléfilm inédit ce 2 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

« Un père en détresse » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 2 mars 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « Un père en détresse ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Un père en détresse » : l’histoire, le casting

Tom, étudiant en médecine, fait sa demande en mariage à Bethany, la mère de son enfant. Mais dès le lendemain, elle s’évanouit dans la nature avec leur bébé. Peu de temps après, le corps sans vie d’une femme est découvert en pleine forêt et les soupçons se portent immédiatement sur Tom, qui affirme pourtant ne rien avoir à voir avec ce drame. Lorsque les enquêteurs comprennent que la victime n’est pas Bethany mais Sophia, une amie d’enfance de Tom également portée disparue, le jeune homme se retrouve une nouvelle fois au cœur des accusations.

Avec : Andrew Reid (Tom), Alyona Real (Bethany), Kate Dailey (Jackie), John Castle (Ross), Allen Burns (Le lieutenant Mcluskey)



Et à 16h, « Ce n’est pas ta fille » (rediffusion)

Liza et Bob vivent des jours heureux avec leur fille May, jusqu’à ce que Bob reçoive d’étranges messages anonymes. Un maître chanteur menace de révéler un lourd secret concernant leur enfant s’il ne verse pas une importante somme d’argent. Bob pense immédiatement à Jill Taylor, la mère biologique de May, qui lui avait confié le bébé en secret près de vingt ans plus tôt après la fausse couche de Liza.

Plutôt que de céder au chantage, Bob choisit d’avouer la vérité à son épouse. Mais May surprend leur dispute et apprend à son tour ses véritables origines. Bouleversée, elle quitte la maison et disparaît, avant d’être kidnappée. Peu après, Jill est retrouvée morte. Liza et Bob comprennent alors que l’enlèvement est l’œuvre de Véra, la sœur aînée de Jill, une ancienne détenue sans ressources, animée par un profond désir de vengeance.

Avec : Alicia Leigh Willis (Kathy), Emily Topper (May), Jon Briddell (Bob), Katelin Chesna (Jill)