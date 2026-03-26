Ça commence aujourd’hui du 26 mars 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 26 mars 2026, le sommaire – Ce jeudi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 26 mars 2026 à 13h55 « A 42 et 48 ans, comment parviennent-ils à avancer depuis la mort de leur femme ? » (inédit)

Sur le plateau, deux hommes veufs témoignent avec pudeur et sincérité de l’épreuve la plus douloureuse de leur vie : la perte de leur compagne. Devenus pères seuls du jour au lendemain, ils racontent le choc, le vide laissé par l’absence, mais aussi les défis du quotidien, entre deuil, responsabilités familiales et reconstruction personnelle.

Au fil de leurs récits, ils expliquent comment ils ont trouvé la force de continuer à avancer, pour eux-mêmes mais surtout pour leurs enfants. Soutien de l’entourage, accompagnement psychologique, nouveaux repères… chacun évoque les étapes qui l’ont aidé à se relever et à redonner un sens à sa vie après la tragédie.



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Fidèle à l’ADN du programme, Faustine Bollaert accompagne ces échanges avec bienveillance, permettant aux invités de se livrer librement dans un cadre apaisant. Un épisode bouleversant qui met en lumière le courage de ces hommes confrontés à un deuil prématuré et rappelle que, même après l’impensable, il est possible de reconstruire un avenir.

Et à 15h : « AVC à moins de 16 ans : quelle vie après ? » (rediffusion)

En France, environ 1 000 enfants sont victimes chaque année d’un accident vasculaire cérébral. Dans ce numéro de Ça commence aujourd’hui, Faustine Bollaert reçoit des invités dont la vie a basculé après un AVC survenu avant l’âge de 16 ans. Camille, touchée à seulement sept ans, a été héliportée d’urgence à l’hôpital après un malaise soudain, tandis que Baptiste, victime d’un AVC à 14 ans en cours de sport, a passé dix jours dans le coma puis deux années en rééducation pour réapprendre à parler, lire et marcher, et lutte aujourd’hui contre l’isolement et les difficultés professionnelles liées à son aphasie. Marie, elle, a été frappée à 16 ans lors d’un entraînement de basket, découvrant à cette occasion qu’elle vivait avec un angiome depuis la naissance, et a dû réapprendre les gestes du quotidien. Enfin, Ben témoigne de l’AVC périnatal de son fils Milo, dont les séquelles ne sont apparues qu’au moment où l’enfant a commencé à rencontrer des difficultés pour se déplacer.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.