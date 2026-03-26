« Les enfants du péché » : votre saga commence ce 26 mars sur TF1 (histoire, interprètes)



Publicité





« Les enfants maudits : un amour interdit » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 26 mars 2026 – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion de la saga « Les enfants du péché », l’adaptation du premier roman « Fleurs captives » (Flowers in the Attic) de Virginia C. Andrews.





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Les enfants du péché » : l’histoire, le casting

Corrine, son mari et leurs quatre enfants semblaient mener une vie parfaite, incarnant la famille américaine idéale. Mais leur bonheur bascule lorsque son époux meurt brutalement dans un accident. Désemparée et sans ressources, Corrine pense n’avoir d’autre choix que de retourner vivre chez ses parents, qu’elle n’a pas vus depuis vingt ans. Elle n’a jamais parlé d’eux à ses enfants, car ils l’ont autrefois déshéritée.



Publicité





Très riches, ils vivent reclus dans un immense manoir. Le père de Corrine, gravement malade, se réjouit pourtant de retrouver sa fille bien-aimée. Il accepte de rédiger un testament en sa faveur, à une condition : qu’elle n’ait jamais eu d’enfants avec son défunt mari, union qu’il avait toujours catégoriquement désapprouvée.

Acculée, Corrine est contrainte de révéler la vérité à ses enfants. Pour préserver ce secret, elle les enferme dans une chambre donnant accès au grenier, avec l’interdiction formelle d’en sortir. Leur grand-père ne doit en aucun cas découvrir leur existence. Seules Corrine et sa mère viennent régulièrement leur rendre visite pour leur apporter de la nourriture.

Avec : Heather Graham (Corrine), Ellen Burstyn (La grand-mère), Kiernan Shipka (Cathy), Mason Dye (Christopher), Ava Telek (Carrie), Maxwell Kovach (Cory), Dylan Bruce (Bart Winslow)

Et à 16h : « Les enfants du péché : nouveau départ » : l’histoire et le casting

Dix ans après leur évasion du grenier, Cathy, Christopher et Carrie assistent aux funérailles de Paul, le médecin généreux qui les a recueillis et élevés comme ses propres enfants. Peu de temps après, Cathy rencontre Julian, le fils de sa professeure de danse. Séduite par son charme et son assurance, elle accepte de le suivre à New York lorsqu’il lui propose de l’accompagner.

Avec : Heather Graham (Corrine Winslow), Rose McIver (Cathy Dollanganger), Wyatt Nash (Christopher Dollanganger Jr), Bailey De Young (Carrie Dollanganger), Nick Searcy (Dr. Reeves), Dylan Bruce (Bart Winslow), Will Kemp (Julian Marquet)