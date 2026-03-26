Les 12 coups de midi du 26 mars 2026 : Cyprien continue, plus que 4 cases sur l’étoile mystérieuse

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Les 12 coups de midi du 26 mars 2026, 187ème victoire de Cyprien – Encore une victoire de Cyprien ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé aujourd’hui une victoire à seulement 100 euros alors qu’il ne reste plus que 4 cases sur l’étoile mystérieuse.











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Les 12 coups de midi du 26 mars, plus que 4 cases sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit sa cagnotte totaliser la somme de 765 310 euros en gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, il ne reste plus que 4 cases et elle devrait donc être entièrement dévoilée demain. On a tous les indices : le lac de Côme, en Italie, en photo de fond; un champignon, une pile de livres, un drapeau de pirates, des roses, une bouteille, et un oiseau.

En cette semaine spéciale Sidaction, notez que 66.000 euros ont déjà été récoltés.

Comme on vous l’indiquait hier, c’est le visage de Julia Roberts qui va apparaitre demain midi. Chaque indice renvoie à un film marquant de la carrière de Julia Roberts : le lac de Côme évoque « Ocean’s Twelve », tourné en partie en Italie; le champignon fait référence à la gastronomie italienne mise à l’honneur dans « Mange prie aime »; la pile de livres correspond à son rôle de professeure dans « Le Sourire de Mona Lisa »; le drapeau de pirates renvoie à l’univers de « Hook »; les roses symbolisent la romance de « Pretty Woman »; la bouteille rappelle l’enquête sur la pollution de l’eau dans « Erin Brockovich »; et enfin, l’oiseau (pélican) fait directement référence au thriller « L’Affaire Pélican ».



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Noms déjà proposés pour cette étoile : Leonardo DiCaprio, George Clooney, Stendhal

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 26 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+