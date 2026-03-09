Ça commence aujourd’hui du 9 mars 2026 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd’hui du 9 mars 2026, le sommaire – Ce lundi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 9 mars 2026 à 13h55 « Amandine et Christina : l’enfer de la maltraitance » (inédit)

Ce lundi dans « Ça commence aujourd’hui », présenté par Faustine Bollaert, deux femmes brisent le silence sur les violences qu’elles ont subies dans leur enfance. Dans ce numéro inédit intitulé « Amandine et Christina : l’enfer de la maltraitance », Christina raconte l’année de cauchemar qu’elle a vécue sous l’emprise de son père. Pendant de longs mois, elle a subi des maltraitances avant qu’un signalement ne permette enfin de mettre fin à cet enfer et de la sauver.

Face à Faustine Bollaert, elles livrent aujourd’hui un témoignage glaçant mais aussi rempli de courage, pour que la parole se libère et que de tels drames ne restent plus dans l’ombre.



Et à 15h : « Sa soeur a été victime d’un tueur en série » (rediffusion)

Dans son émission, Faustine Bollaert accueille deux femmes marquées par des drames terribles mais animées d’une grande force. Elles racontent leurs parcours et reviennent sur les tragédies qui ont bouleversé leurs vies : le meurtre de leur fille et de leur sœur. Leurs histoires sont liées à la violence de deux tueurs en série tristement célèbres, Guy Georges, surnommé le « tueur de l’Est parisien », et Pierre Bodein, connu sous le nom de « Pierrot le Fou ». Ces criminels, parmi les plus marquants des cinquante dernières années en France, ont semé la terreur pendant longtemps et laissé des blessures profondes dans la vie de leurs proches. À travers leurs témoignages poignants, une question essentielle se pose : que faudrait-il changer dans notre système judiciaire pour éviter que de tels drames ne se reproduisent ?

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.