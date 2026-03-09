« Le lourd secret de mon fils » : votre téléfilm inédit ce 9 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

Par

« Le lourd secret de mon fils » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 9 mars 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « Le lourd secret de mon fils ».


A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1

« Le lourd secret de mon fils » : l’histoire, le casting

Dylan subit chaque jour le harcèlement de Sawyer au lycée. Un jour, après avoir volé le déjeuner de Dylan, Sawyer le mange… avant de s’effondrer et de mourir quelques secondes plus tard. Très vite, Dylan devient le principal suspect dans la mort de celui qui le maltraitait. Sa mère, Courtenay, est bouleversée et commence à se demander si son fils pourrait réellement être capable d’un tel geste.


Avec : Rhonda Dent (Courtenay), Nolen Dubuc (Dylan), Jonathan Hawley Purvis (Ben), Juliette Hawk (Meredith), Dylan Kingwell (Sawyer), Justine Warrington (Détective Cathy Lambert)

Et à 16h, « Ado, riche et enceinte » (rediffusion)

Audrey, lycéenne en terminale, est acceptée dans l’université de ses rêves. Si l’idée de quitter son petit ami Sam l’attriste, elle refuse toutefois d’abandonner ses ambitions pour rester auprès de lui. Mais lorsqu’elle découvre qu’elle est enceinte, elle n’a d’autre choix que de lui révéler la nouvelle. Fou de joie, Sam la demande alors en mariage, mais Audrey décline sa proposition.

Avec : Lindsay Hartley (Jennifer), Cody Sulek (Sam), Taylor Blackwell (Audrey), Tanya Clarke (Casey)

