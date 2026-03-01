Capital du 1er mars 2026 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6



Publicité





Capital du 1er mars 2026 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Sécu : révélation sur les nouveaux profiteurs ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+.







Publicité





Capital du 1er mars 2026 : sommaire et reportages de ce soir

Arrêts maladie : enquête sur un dérapage sans fin

Sujet explosif : en dix ans, les arrêts maladie ont grimpé de 30 %, pour un coût de 17 milliards d’euros à la charge de la Sécurité sociale, soit l’équivalent du budget de la justice. Malgré un durcissement constant des contrôles — médecins davantage surveillés, patients vérifiés, remboursements ajustés — la hausse se poursuit. Face à un absentéisme qui s’aggrave, certains employeurs multiplient les contrôles et pointent, dans certains secteurs, jusqu’à un arrêt sur trois jugé injustifié. Près de 500 médecins sont d’ailleurs dans le viseur de l’Assurance maladie pour des prescriptions trop fréquentes. Pourtant, les failles du système permettent encore divers contournements, côté praticiens comme côté patients.

Médecins : vos urgences, leur business !

Six millions de Français sans médecin traitant, des urgences saturées sur une grande partie du territoire : pour les patients, l’accès aux soins relève du parcours du combattant. Mais cette pénurie crée aussi de nouvelles opportunités. Téléconsultations, centres sans rendez-vous, visites à domicile facturées au prix fort : de plus en plus de Français acceptent de payer davantage pour être soignés rapidement. Certains praticiens répondent à cette demande, faisant de l’urgence un marché particulièrement rentable. Qui profite de cette situation et comment ces nouveaux circuits de soins express exploitent-ils les fragilités du système de santé ?



Publicité





10 euros : et si c’était le vrai prix de vos lunettes ?

Montures à 3 euros, verres à 5 euros : l’enseigne Blacksheep promet de casser les prix avec des lunettes fabriquées en Chine et livrées en trois jours, dans un marché où une paire coûte en moyenne 415 euros aux Français. Alors que la France compte parmi les pays les plus dotés en opticiens, la concurrence ne suffit pas à faire baisser les tarifs, entre options additionnelles et prix calibrés selon les mutuelles. Dans cette jungle tarifaire, un acteur comme Lunettes pour Tous mise sur la transparence avec une promesse choc : des lunettes à zéro euro, fabriquées sur place en trente minutes.