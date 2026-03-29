Capital du 29 mars 2026 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

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Capital du 29 mars 2026 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Ikea – Leroy Merlin : le match des cuisines à petit prix ! ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+.







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Capital du 29 mars 2026 : sommaire et reportages de ce soir

Plus grandes, moins chères : que valent les nouvelles cuisines à moins de 3 000 euros ?

Une cuisine équipée pour moins de 3 000 euros : c’est la nouvelle promesse des géants de l’ameublement. Rangements optimisés, électroménager intégré, innovations design… la bataille fait rage entre IKEA, leader du marché, et Leroy Merlin, qui mise sur les prix cassés et les meubles en kit. Face à eux, les cuisinistes comme Cuisinella, Envia ou Aviva multiplient promos, déstockages et packs d’électroménager pour séduire les clients. Dans leurs usines, chaque économie compte, et même les autres pièces de la maison deviennent un nouveau terrain de conquête. Comment ces enseignes réussissent-elles à faire baisser les prix tout en innovant ?

Machines à café : qui veut vous faire oublier Nespresso ?

Les machines à café à grain veulent détrôner les capsules. Plus économiques, plus compactes et capables de préparer tous les cafés, elles séduisent de plus en plus de foyers. Le marché a bondi de 120 % en cinq ans. Leader avec 60 % des ventes, Delonghi continue d’innover, tandis que Krups prépare de nouveaux modèles et que des acteurs low-cost comme Electro Dépôt cassent les prix avec des machines à moins de 250 euros. Mais ces appareils bon marché tiennent-ils vraiment leurs promesses ?



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