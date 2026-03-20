Chuck Norris est mort : la star de « Walker, Texas Ranger » s’est éteinte à 86 ans

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L’acteur et champion d’arts martiaux américain Chuck Norris est décédé ce jeudi 20 mars 2026 à l’âge de 86 ans. Sa famille a annoncé sa disparition dans un communiqué, précisant qu’il s’était éteint paisiblement, entouré de ses proches.











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Une icône du cinéma d’action

Né Carlos Ray Norris le 10 mars 1940 dans l’Oklahoma, Chuck Norris s’était d’abord illustré comme champion de karaté dans les années 1960. Il s’était ensuite imposé à Hollywood comme l’un des visages incontournables du cinéma d’action, enchaînant les succès dans les années 1970 et 1980.

Sa carrière au cinéma avait notamment été marquée par son apparition aux côtés de Bruce Lee dans « La Fureur du dragon », avant de devenir la vedette de films cultes comme « Portés disparus », « Delta Force » ou encore « Invasion U.S.A ».



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Le triomphe de « Walker, Texas Ranger »

C’est toutefois la télévision qui lui avait permis de toucher un public encore plus large. De 1993 à 2001, Chuck Norris avait incarné Cordell Walker dans la série à succès « Walker, Texas Ranger ». Diffusée dans le monde entier, la fiction avait contribué à faire de lui une figure incontournable de la pop culture.

Un acteur devenu phénomène internet

Au-delà de sa carrière d’acteur, Chuck Norris était devenu une véritable légende sur internet grâce aux célèbres « Chuck Norris Facts », des blagues virales mettant en scène sa force supposée surhumaine. Ces mèmes avaient largement contribué à maintenir sa popularité auprès des jeunes générations.

Une figure respectée et engagée

Très impliqué dans des actions caritatives, l’acteur avait notamment créé des programmes destinés à aider les jeunes à travers la pratique des arts martiaux, promouvant des valeurs de discipline, de respect et de dépassement de soi.

Avec la disparition de Chuck Norris, le monde du cinéma et des arts martiaux perd une figure emblématique, dont l’influence a marqué plusieurs générations.