Danse avec les Stars : Julien Lieb s’exprime après son élimination « j’aurai voulu qu’on aille plus loin » (VIDÉO)

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C’est l’ancien finaliste de la Star Academy, Julien Lieb, qui a été éliminé de « Danse avec les Stars » hier soir à l’issue du huitième prime de l’aventure. Après plusieurs semaines d’entrainement acharné, Julien et sa partenaire Elsa Bois n’ont pas su convaincre le jury et les téléspectateurs, ils sont les sixièmes éliminés de la saison.











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« Je ressens beaucoup de reconnaissance envers Elsa, envers cette émission et je suis content parce que, bien sûr j’aurai voulu qu’on aille plus loin, mais je suis content parce que j’ai vraiment appris » a déclaré Julien, à chaud, après son élimination.

« En vrai je n’arrêterai pas de danser je pense, parce que ma chérie est danseuse, et il y un truc que j’ai commencer à creuser et que j’ai vraiment envie d’aller chercher » a-t-il poursuivi. « On a commencé un joli travail que je n’ai pas envie d’arrêter »

Une interview à découvrir en intégralité en vidéo sur TF1+.



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