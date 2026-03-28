Les 12 coups de midi du 28 mars 2026 : l’étoile mystérieuse dévoilée, qui est apparu ? Réponse !

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Les 12 coups de midi du 28 mars 2026, 189ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Alors qu’il a signé une victoire à 3000 euros, l’étoile mystérieuse est désormais entièrement dévoilée.











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Les 12 coups de midi du 28 mars, Julia Roberts sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit ainsi sa cagnotte totaliser la somme de 766 960 euros en gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, il ne reste plus aucune case et c’est bien le visage de Julia Roberts qui est apparu.

Chaque indice renvoie à un film marquant de la carrière de Julia Roberts : le lac de Côme évoque « Ocean’s Twelve », tourné en partie en Italie; le champignon fait référence à la gastronomie italienne mise à l’honneur dans « Mange prie aime »; la pile de livres correspond à son rôle de professeure dans « Le Sourire de Mona Lisa »; le drapeau de pirates renvoie à l’univers de « Hook »; les roses symbolisent la romance de « Pretty Woman »; la bouteille rappelle l’enquête sur la pollution de l’eau dans « Erin Brockovich »; et enfin, l’oiseau (pélican) fait directement référence au thriller « L’Affaire Pélican ».



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Noms déjà proposés pour cette étoile : Leonardo DiCaprio, George Clooney, Stendhal

Notez que la cagnotte du Sidaction est aujourd’hui à 112.000 euros.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 28 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+