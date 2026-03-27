Danse avec les Stars : qui a été éliminé à l’issue du prime 8 ? (résumé + replay DALS 27 mars 2026)

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Danse avec les Stars, résumé du prime 8 du 27 mars 2026 – C’est parti pour le huitième prime de la saison 15 de « Danse avec les Stars ». Ce soir, il s’agit d’une soirée anniversaire à l’occasion des 15 ans du programme !











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Emma et Dorian Rollin ouvrent le bal sur un pasodoble. Jean-Marc parle d’un paso moderne avec une approche audacieuse mais convaincante. Mel salue leur connexion mais en veut encore plus. Fauve a trouvé la danse très très bien mais elle veut plus d’interprétation. Chris n’a pas ressenti le paso, il a trouvé ça trop mou !

Les notes d’Emma : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 6 de Chris, total : 30 pts

On retrouve Amel Bent et Christophe Licata, arrivés 2èmes de la saison 3. Ils sont évidemment très émus et dansent un freestyle.



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Place à Julien Lieb et Elsa Bois sur une samba. Lénie est venue les voir sur les répétitions. Mel se dit très fière de lui même si elle veut plus de technique. Jean-Marc lui reproche des soucis de bas du corps, Chris est d’accord.

Les notes de Julien : 6 de Jean-Marc, 6 de Mel, 7 de Fauve, 5 de Chris, total : 24 pts. Ils sont en zone rouge.

Loïc Nottet et Denitsa Ikonomova, les gagnants de la saison 6, sont de retour sur le parquet. Ils nous offrent une danse contemporaine.

Lucie Bernardoni et Christophe Licata dansent un jazz contemporain. Jean-Marc parle d’une guerrière. Mel aurait aimé avoir plus de contrastes et a vu des soucis de timing. Fauve est très émue et remercie Christophe, mais elle aurait aimé plus de fondamentaux. Et Chris l’a trouvée maladroite.

Les notes de Lucie : 8 de Jean-Marc, 7 de Mel, 7 de Fauve, 6 de Chris, total : 28 pts

Retour de Florent Manaudou et Elsa Bois, arrivés 2ème l’an dernier. Ils refont une salsa.

Juju Fitcats et Jordan Mouillerac dansent un pasodoble. Mel la trouve incroyable et lui demande de pousser encore plus loin l’interprétation. Jean-Marc achète ! Fauve les félicite sur la technique. Et Chris parle d’une excellente performance.

Les notes de Juju : 9 de Jean-Marc, 9 de Mel, 9 de Fauve, 8 de Chris, total : 35 pts

Alizée et Grégoire Lyonnet sont de retour et dansent ensemble.

Samuel Bambi et Ana Riera dansent une rumba. Jean-Marc note des soucis techniques, Mel est émue et salue son élégance, Fauve le trouve surprenant de prime en prime, et Chris annonce qu’il vient de faire un truc de fou.

Les notes de Samuel : 8 de Jean-Marc, 10 de Mel, 9 de Fauve, 9 de Chris, total : 36 pts

Camille Combal annonce que Maghla et Adrien Caby ne danseront pas ce soir, Maghla étant blessée. Ils seront de retour la semaine prochaine.

On termine donc avec Marcus et Marie Denigot, qui dansent un tango argentin. Il termine sa danse en ayant très mal au dos. Jean-Marc le gratifie de son « j’achète », Fauve note les progrès, Chris veut plus de finesse. Marcu est hyper ému !

Les notes de Marcus : 9 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 6 de Chris, total 30 pts

Le classement des couples du prime 8

1. Samuel et Ana 36 pts

2. Juju Fitcats et Jordan 35 pts

3. Emma et Dorian 30 pts

3. Marcus et Marie 30 pts

5. Lucie et Christophe 28 pts

6. Julien et Elsa 24 pts

Julien Lieb est quoiqu’il arrive en face à face tandis que les téléspectateurs votent pour les autres. Des votes qui s’ajouteront aux notes.

Et le sixième couple éliminé est…

23h50 : Résultats des votes. Et c’est finalement Emma et Dorian qui se retrouvent en face à face !

Place au retour de Bilal Hassani en compagnie des danseurs professionnels.

00h06 : c’est l’heure du verdict. Et c’est finalement Emma et Dorian qui sont sauvés. Julien Lieb et Elsa Bois sont éliminés.

Danse avec les Stars, le replay du 27 mars 2025

Rendez-vous le vendredi 3 avril à 21h sur TF1 pour suivre le 9ème prime de Danse avec les Stars saison 15. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.