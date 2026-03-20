Danse avec les Stars : qui a été éliminé à l’issue du prime 7 ? (résumé + replay DALS 20 mars 2026)



Publicité





Danse avec les Stars, résumé du prime 7 du 20 mars 2026 – C’est parti pour le septième prime de la saison 15 de « Danse avec les Stars ». Ce soir, il s’agit de la bataille des juges !











Publicité





Laure Manaudou et Christian Millette, de la team Chris Marques, ouvrent le bal ce soir avec une samba. Grosse surprise ensuite pour Chris : ses parents sont là ! Jean-Marc parle d’un départ canon, il a vu une Laure plus déterminée et plus en maîtrise même s’il note encore des soucis techniques. Mel confirme que ça démarre bien et salue son énergie mais elle a vu un déséquilibre sur le porté. Fauve salue les progrès mais en veut plus. Chris est choqué des notes.

Les notes de Laure : 6 de Jean-Marc, 6 de Mel, 6 de Fauve, total : 18 pts

Place à la team de Mel avec Emma et Dorian Rollin, qui dansent une salsa. Mel reçoit un message vidéo de son mari, son fils, et des amis. Jean-Marc salue l’énergie, il parle d’un combo parfait et dit que c’était génial. Fauve dit qu’ils sont bien parti, elle a vu un léger manque de précision. Chris salue tous les fondamentaux de la salsa, il n’est pas d’accord avec les autres juges.



Publicité





Les notes d’Emma : 8 de Jean-Marc, 8 de Chris, 8 de Fauve, total : 24 pts

Julien Lieb et Elsa Bois, de l’équipe de Fauve Hautot, dansent une rumba. Mel les félicite, mais elle aurait aimé plus de hanches de Julien. Jean-Marc est d’accord et parle d’un très beau tableau. Et Chris salue son travail et l’artistique, mais note des erreurs techniques.

Les notes de Julien : 6 de Jean-Marc, 6 de Chris, 7 de Mel, total : 19 pts

Place à Lucie Bernardoni et Christophe Licata, dans l’équipe de Jean-Marc Généreux. Ils dansent un quickstep. Surprise pour Jean-Marc : des messages de sa famille. Il est très ému et pleure. Mel salue son énergie, Fauve a aimé l’alchimie, et Chris a vu quelques petites erreurs mais il a trouvé la danse géniale.

Les notes de Julien : 8 de Fauve, 8 de Chris, 8 de Mel, total : 24 pts

Samuel Bambi et Ana Riera, de l’équipe de Fauve, dansent un contemporain. Petite surprise pour Fauve : un magnéto avec son premier 10 en saison 2 avec Baptiste Giabiconi. Jean-Marc a aimé, Mel salue un interprète magnifique et se dit impressionnée, et même Chris se dit bluffé !

Les notes de Samuel : 8 de Jean-Marc, 9 de Chris, 9 de Mel, total : 26 pts, soit un total de 45 pts pour l’équipe de Fauve Hautot.

Marcus et Marie Denigot, de la team Généreux, dansent un jive. Mel salue l’énergie de ouf de Marcus, Fauve est d’accord. Chris est choqué par leurs notes.

Les notes de Marcus : 10 de Fauve, 8 de Chris, 10 de Mel, total : 28 pts, soit un total de 52 pts pour l’équipe de Jean-Marc Généreux.

Juju Fitcats et Jordan Mouillerac, de l’équipe de Chris, dansent un jive. Jean-Marc parle d’un jive de cinglés, Fauve a adoré, Mel

Les notes de Juju : 9 de Fauve, 9 de Jean-Marc, 9 de Mel, total : 27 pts, soit un total de 45 pts pour l’équipe de Chris Marques. Ils sont à égalité avec l’équipe de Fauve, Mel et Jean-Marc doivent décider qui va en zone rouge. Ils débriefent et décident d’envoyer l’équipe de Chris en zone rouge.

On termine avec Maghla et Adrien de l’équipe de Mel. Ils dansent une samba. Jean-Marc salue la chorégraphie mais il a vu des soucis techniques. Fauve salue l’interprétation.

Les notes de Maghla : 7 de Fauve, 7 de Jean-Marc, 7 de Chris, total : 21 pts, soit un total de 45 pts pour l’équipe de Mel Charlot. Encore une égalité, Fauve et Jean-Marc doivent décider qui va en zone rouge et disputera le face à face. Ils choisissent de mettre l’équipe de Mel en zone rouge à la place de celle de Chris !

Le classement des équipes du prime 7

1. Equipe Jean-Marc Généreux – Lucie et Christophe 24 pts / Marcus et Marie 28 pts, total 52 pts

2. Equipe Fauve Hautot – Julien et Elsa 19 pts / Samuel et Ana 26 pts, total 45 pts

3. Equipe Chris Marques – Juju Fitcats et Jordan 27 pts / Laure et Christian 18 pts, total 45 pts

4. Equipe Mel Charlot – Emma et Dorian 24 pts / Maghla et Adrien 21 pts, total 45 pts

Jean-Marc remporte donc cette bataille des juges. L’équipe de Mel est quoiqu’il arrive en face à face tandis que les téléspectateurs votent pour les autres. Un troisième couple ira en face à face !

Et le cinquième couple éliminé est…

23h48 : Résultats des votes. Et c’est finalement Laura Manaudou et Christian qui sont en face à face contre Emma et Dorian, et Maghla et Adrien.

00h04 : c’est l’heure du verdict. Emma est sauvée, suivie par Maghla. Laure Manaudou et Christian sont éliminés !

Danse avec les Stars, le replay du 20 mars 2025

Rendez-vous le vendredi 27 mars à 21h sur TF1 pour suivre le 8ème prime de Danse avec les Stars saison 15. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.