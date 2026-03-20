Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 3 du 20 mars 2026)

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Pékin Express du vendredi 20 mars 2026, éliminé – C’est parti pour la troisième étape de « Pékin Express : au royaume des dragons ». Les binômes sont réveillés dans leurs chambres en auberges de jeunesse par un népalais qui leur remet un message : la course démarre tout de suite, à pieds !











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Bruno et Cécilia, suite à l’étape précédente non éliminatoire, partent avec un handicap : une danseuse va les accompagner et elle va danser 5 minutes toutes les heures ! Et ils vont devoir porter son appareil pour la musique ! Ils prennent le départ de la course les derniers.

Direction le musée de la montagne. Ils ont un rébus à déchiffrer ! Thelma et Claire sont les premières à réussir et démarrent le stop. Au bout d’un moment, les équipes tombent sur le panneau voiture interdite. Place au trek le plus difficile de l’histoire de Pékin Express !

Au programme : 12kms de marche avec 1200m de dénivelé positif et des sangsues partout sur le chemin ! Les binômes sont tous à bout de nerf ! Le soir, ils mangent avec leurs sherpas et passent la nuit dans un campement en altitude.



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Sébastien et Julien, les frères, remportent le trek et se qualifient pour l’épreuve d’immunité. Héléna et Anthony, Amélia et Elisabeth se qualifient à leur tour.

Place à l’épreuve d’immunité. Il s’agit de transporter des sac de riz à travers un parcours d’obstacles. Au bout de 20min, le binôme qui aura le plus de sacs aura gagné ! C’est serré mais c’est Amélia et Elisabeth qui remportent l’épreuve et donc l’immunité ! Elles se qualifient pour l’étape 4.

Et le binôme éliminé est…

C’est Sébastien et Julien qui remportent l’étape et l’amulette ! Héléna et Anthony sont avant-derniers, et Bruno et Cécilia sont derniers. Ils vont s’affronter en duel final. Anthony va, il est face à Cécilia. Et c’est Anthony qui remporte le duel !

Bruno et Cécilia ont une fois de plus leur destin entre les mains de l’enveloppe noire. Et sans surprise cette fois, elle est éliminatoire.

Pékin Express : au royaume des dragons, le replay de l’épisode 3

Si vous avez loupé ce 3ème épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur M6+. 👉 Rendez-vous vendredi prochain à 21h10 sur M6 pour la suite de « Pékin Express : au royaume des dragons ».