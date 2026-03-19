« Erica » : une saison 3 pour la série de TF1 ? Réponse !

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« Erica » saison 3 – C’est ce soir que se termine la saison 2 de la série de TF1 « Erica ». Une série portée par Julie de Bona, Grégory Fitoussi, et Théo Fernandez qui a réalisé des audiences en baisse par rapport à la saison 1.


La série « Erica » aura-t-elle une saison 3 ? Réponse !

« Erica » : une saison 3 pour la série de TF1 ? Réponse !
Capture TF1


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A ce stade, TF1 n’a pas communiqué officiellement mais la semaine dernière, la série est tombée à 2,28 millions de téléspectateurs et elle s’est fait battre par une rediffusion de France 3. Pour comparaison, la saison 1 diffusée début 2025 avoisinait les 4 millions et était leader chaque semaine.

Autant dire l’audience pourrait compromettre les chances de voir « Erica » revenir pour une saison 3. Mais l’histoire d’Erica étant adaptée des romans de Camilla Läckberg, il reste plusieurs livres qui pourraient être adaptés pour une nouvelle saison. Reste à savoir ce que TF1 décidera !


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