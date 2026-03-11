Demain Nous Appartient spoiler : Gabriel sous le choc, Soraya lui annonce... (vidéo épisode du 16 mars)



Demain nous appartient spoiler – C’est un grand moment qui attend Gabriel dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, alors que Soraya le retrouve à la plage avec leurs bagels préférés, elle a glissé une surprise dans le sac…











Gabriel, sous le choc, découvre un écrin de bague dans le sac ! Il ne comprend pas et pense que Soraya s’est arrêtée faire du shopping… Soraya explique que cette bague n’est pas pour elle. Elle se met alors à genou et demande à Gabriel s’il veut bien l’épouser !

Une demande en mariage motivée par la demande d’adoption, histoire de blinder leur dossier, mais Soraya fait aussi une belle déclaration d’amour à Gabriel. Il accepte et l’embrasse passionnément !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2161 du 16 mars 2026 : Soraya demande Gabriel en mariage

