N’oubliez pas les paroles du 11 mars 2026 : Quentin à la peine, quels gains pour le maestro ?

N’oubliez pas les paroles du 11 mars 2026, 8 victoires pour Quentin – Quentin a signé deux nouvelles victoires ce mercredi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Mais encore une fois, il n’a remporté que peu de gains avec seulement 1000 euros supplémentaires.











N’oubliez pas les paroles du mercredi 11 mars 2026, Quentin continue

Dans le détail ce mercredi soir, Quentin n’a rien remporté sur la première émission et il a ensuite gagné 1000 euros sur la seconde. Il totalise 24000 euros en 8 victoires alors qu’il pourrait passer le cap des 10 victoires jeudi soir.

Quentin arrivera-t-il à conserver son micro d’argent et enfin faire grimper ses gains ?

N’oubliez pas les paroles du replay de 11 mars l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.



