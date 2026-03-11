Quotidien du 11 mars 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 11 mars 2026, les invités – Ce mercredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 11 mars 2026

🪖 Général Michel Yakovleff — Ancien vice-chef d’état-major auprès de l’OTAN

🎤 Sombr — « Homewrecker » déjà disponible, « I barely know her » (plus de 5 milliards de streams)



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 11 mars 2026 à 19h25 sur TMC.